Detenzione abusiva di armi arrestati padre e figlio

I carabinieri di Gioi Cilento hanno arrestato un padre e suo figlio per aver detenuto e portato illegalmente un’arma clandestina. L’intervento, avvenuto presso Perito, rientra nelle attività di controllo del territorio volte a prevenire il traffico di armi e garantire la sicurezza pubblica. Entrambi sono stati sottoposti a fermo e portati in caserma per le procedure di rito.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Perito, i carabinieri della stazione di Gioi Cilento hanno arrestato padre e figlio per detenzione e porto abusivo di arma clandestina. I militari, dopo aver controllato un'auto su cui viaggiavano i due, hanno trovato una pistola con matricola abrasa calibro 7,65, con relativo munizionamento, nascosta sotto la scocca dell'autoveicolo. Altri proiettili, invece, sono stati ritrovati nell'abitacolo del veicolo. Gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Vallo della Lucania in attesa della convalida da parte del gip.

