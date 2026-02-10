Assalto al portavalori eroismo in divisa | Esempio di cosa significhi essere un carabiniere
Ieri mattina a Brindisi, un assalto a un portavalori sulla statale 613 si è trasformato in un episodio di grande coraggio. Durante lo scontro a fuoco, il brigadiere capo Donato Russo è stato ferito, ma ha evitato peggiori conseguenze grazie alla sua prontezza. Oggi, il suo comportamento viene celebrato dal generale Masciulli, che lo definisce un esempio di come si possa essere veri carabinieri anche nelle situazioni più difficili.
Kalashnikov e auto in fiamme nell'attacco sulla statale 613. Il brigadiere Russo, con le costole fratturate, guida la cattura di due rapinatori. Il plauso del Generale: "Anteposto la sicurezza della collettività alla loro stessa vita" BRINDISI - L'assalto al portavalori e lo scontro a fuoco sulla statale 613, avvenuto ieri mattina (9 febbraio 2026), si è concluso con il ferimento del brigadiere capo Donato Russo, oggi elogiato dal generale Masciulli per il suo eccezionale coraggio. Il militare, effettivo alla sezione operativa della compagnia di Campi Salentina, nonostante le multiple fratture alle costole riportate nella colluttazione con uno dei malviventi, ha continuato a fronteggiare i banditi fino all'ultimo, dimostrando un encomiabile spirito di servizio.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Assalto al portavalori, il racconto del carabiniere ferito: «Sono stato colpito, ma non ho mollato e ne ho preso uno»
Un portavalori è stato preso di mira questa mattina a Lecce durante un assalto.
Kate Winslet: “Farmaci dimagranti e filler, le giovani donne non hanno idea di cosa significhi essere belle”
Argomenti discussi: Ilario Castello, NSC: Guerriglia sulla SS613, professionalità dei colleghi evita la strage. Basta propaganda, serve la nostra Legge di Iniziativa Popolare.
Assalto al portavalori, eroismo in divisa: Esempio di cosa significhi essere un carabiniereKalashnikov e auto in fiamme nell'attacco sulla statale 613. Il brigadiere Russo, con le costole fratturate, guida la cattura di due rapinatori. Il plauso del Generale: Anteposto la sicurezza della c ... brindisireport.it
Assalto al portavalori, caccia ai banditi. Si indaga anche per tentato omicidio.Plauso unanime ai carabinieri che, a rischio della loro vita, hanno catturato due malviventi. Il gruppo era costituito da almeno una decina di persone. rainews.it
Assalto a portavalori in Salento, due della banda in carcere per tentato omicidio - facebook.com facebook
Le immagini dell'assalto a un portavalori sulla Brindisi-Lecce. Conflitto a fuoco con i carabinieri. Salvini: "Scene da Far West". Bonelli (Avs): "Per Piantedosi è colpa dell'opposizione" x.com
