Assalto al portavalori eroismo in divisa | Esempio di cosa significhi essere un carabiniere

Ieri mattina a Brindisi, un assalto a un portavalori sulla statale 613 si è trasformato in un episodio di grande coraggio. Durante lo scontro a fuoco, il brigadiere capo Donato Russo è stato ferito, ma ha evitato peggiori conseguenze grazie alla sua prontezza. Oggi, il suo comportamento viene celebrato dal generale Masciulli, che lo definisce un esempio di come si possa essere veri carabinieri anche nelle situazioni più difficili.

