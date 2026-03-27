Domenica 29 marzo alle ore 9:00 partirà da Ospedaletto d’Alpinolo un'escursione di trekking in occasione della riapertura del Santuario di Montevergine. L’itinerario attraversa aree di interesse storico e naturale, offrendo ai partecipanti un percorso che unisce natura e cultura in vista di questo evento. La giornata si svolgerà interamente nel territorio circostante al santuario, con un punto di partenza e di arrivo presso il paese.

È prevista per domenica 29 marzo, con partenza alle 9:00 da Ospedaletto d’Alpinolo (Avellino), una giornata di trekking in occasione della riapertura del Santuario di Montevergine. Il percorso, dal profilo tecnico e panoramico, si svolge su una rete sentieristica di rilievo nazionale ed europeo. L’esperienza è condotta da una Guida Ambientale Escursionistica (GAE) affiliata all’Associazione Guide Ambientali Europee (AGAE). Il gruppo è limitato a un massimo di 8 partecipanti. Colazione al sacco.Snack energetici.Minimo un litro e mezzo d’acqua.Scarponi da trekking obbligatori.Abbigliamento tecnico adeguato alla stagione.Bastoncini telescopici. Incluso nella quota: conduzione della guida ambientale escursionistica e assicurazione giornaliera. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Trekking sul Montevergine: itinerario attraverso storia e natura per la riapertura del Santuario

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