Brunetta su morte di Valentino | Visionario che ha elevato l’eccellenza del Made in Italy a simbolo globale di eleganza

Renato Brunetta ROMA – “Con la scomparsa di Valentino perdiamo un visionario che ha elevato l’eccellenza del Made in Italy a simbolo globale di eleganza assoluta. Innovatore instancabile e pioniere della filiera della moda, ha saputo coniugare l’alto artigianato a una visione industriale moderna, rendendo lo stile italiano un punto di riferimento imprescindibile. Il suo genio lascia un vuoto incolmabile nel panorama culturale internazionale. Il mondo della moda saluta oggi il suo ‘ultimo Imperatore’. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo con affetto e vicinanza ai familiari e a chi ha condiviso il suo straordinario percorso”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Valentino Garavani, addio all'epoca dell'eleganza: ha trasformando il Made in Italy in bellezza glamour senza tempo

