Agricoltura Fagri compie 30 anni | prima festa del made in Italy

Fagri, la Filiera Agricola Italiana, ha celebrato i suoi 30 anni a Lecce, presso il Convitto Palmieri. L’evento ha visto la partecipazione di autorità e agricoltori, che hanno presentato prodotti di eccellenza enogastronomica. Con oltre 110 mila aziende agricole associate, Fagri rappresenta un punto di riferimento per il settore agricolo italiano, promuovendo il valore del made in Italy e la qualità delle produzioni nazionali.

A Lecce, presso il Convitto Palmieri, la FAGRI ? Filiera Agricola Italiana, che riunisce 110 mila aziende agricole italiane, ha celebrato con un evento emozionante i primi 30 anni di storia dell'Organizzazione Agricola alla presenza di autorità e agricoltori che hanno esposto i loro prodotti di eccellenza enogastronomica. La giornata è iniziata con un convegno tematico dal titolo " Trenta anni di FAGRI, l'agricoltura che guarda al futuro " e a seguire il prestigioso Premio internazionale di cucina mediterranea "Chef in.Mostra" con chef internazionali che hanno preparato alcuni piatti espressione della loro cultura culinaria.

