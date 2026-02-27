27 02 – Suore trucidate in Burundi nel 2014 un arresto – Ermal Meta | La vera bestemmia è Gaza cancellata – I lupi hanno paura dell’uomo

Un uomo è stato fermato a Parma nell’ambito di un’indagine relativa a un episodio del 2014 in Burundi, dove tre suore sono state uccise. Nel frattempo, un artista ha commentato pubblicamente su un tema di attualità, esprimendo il desiderio di cantare un messaggio di protesta in un evento musicale internazionale. La vicenda coinvolge questioni di giustizia e libertà di espressione che continuano a suscitare attenzione.

Tre suore trucidate in Burundi nel 2014, arrestato a Parma il presunto istigatore del delitto. Ermal Meta: "La vera bestemmia è Gaza cancellata, all'Eurovision lo canterei più forte". A Sanremo il grido di dolore dell'artista. I lupi si avvicinano spesso ai centri abitati, ma una nuova ricerca ci dice che hanno paura dell'uomo.

Sanremo 2026, Ermal Meta: "La vera bestemmia sono Gaza e Palestina cancellate"A Sanremo 2026, tra le canzoni più apprezzate c’è “Stella stellina”, di Ermal Meta, che porta all’Ariston le tematiche legate al dramma di Gaza.

