Adriano Celentano ha scritto a Ermal Meta, complimentandosi per la sua canzone e lasciando un messaggio di apprezzamento. Meta ha risposto condividendo un video in cui interpreta uno dei suoi brani. La comunicazione tra i due artisti si è conclusa con questa scambio, mentre si parla anche di una possibile presenza di Celentano a Sanremo 2026.

Alla fine, Adriano Celentano e Sanremo 2026 in qualche modo si sono incontrati. Sulla presenza del Molleggiato si è fantasticato non poco, contando anche l’appello che Fiorello gli ha lanciato durante La Pennicanza: “Io non so Adriano se tu stia ascoltando la radio ma questo Paese ha bisogno di te, ha bisogno di vederti, ha bisogno di rassicurazioni e solo tu ce le puoi dare da quel palcoscenico lì. Non so se tu sia nei piani di Conti, ma qualora non ci fossi, io spero che tu possa entrare dentro questi piani perché gli italiani ti vogliono! Vorremmo Adriano su quel palco!”. Adriano Celentano: “Bravo Ermal!”. Al momento, Celentano su quel palco non lo abbiamo visto ma oggi lo abbiamo letto su Instagram: “Bravo Ermal! La tua canzone è bellissima! E tu l’hai cantata così bene che è quasi impossibile che tu non vinca!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Adriano Celentano scrive a Ermal Meta: “Bravo! La tua canzone è bellissima e tu…”. Il cantautore risponde e posta un video nel quale canta Acqua e Sale

Sanremo 2026, Celentano elogia Ermal Meta: «Quasi impossibile che tu non vinca»Parole che pesano, soprattutto se a pronunciarle è una delle icone della musica italiana.

Sanremo 2026, Ermal Meta canta Stella stellina. Testo e di cosa parla la canzoneErmal Meta è uno di quegli artisti per cui una canzone è sempre qualcosa di più di un semplice brano: è uno sguardo sul...

Temi più discussi: Fiorello, l'appello ad Adriano Celentano: Sul palco di Sanremo abbiamo bisogno di te; Adriano Celentano riappare sui social: Potrei anche peggiorare... ma non ve lo garantisco!; Sanremo 2026, l'appello di Fiorello ad Adriano Celentano: Il Paese ha bisogno di te, ma Carlo Conti nicchia; I look nella storia del Festival di Sanremo: da Adriano Celentano a Elodie i più belli di tutti i tempi.

Adriano Celentano torna sui social: Potrei anche peggiorare… Ma non ve lo garantiscoIl Molleggiato riappare su Instagram con un medley musicale e una frase ironica che ha subito conquistato i fan ... ilfattoquotidiano.it

Claudia Mori scrive all’ad Rossi: Adriano Celentano vuole tornare in Rai, ma voi non rispondeteMamma Rai, ci sei? Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano, ha pubblicato un post che è destinato a far discutere addetti ai lavori, spettatori e fan del molleggiato. Si tratta di una lettera ... fanpage.it

Adriano Celentano tifa per Ermal Meta, che a Sanremo ha portato una canzone per parlare della strage di bambini a Gaza. facebook

Adriano Celentano interrompe il suo silenzio per fare i complimenti a Ermal Meta #Sanremo2026 #ErmalMeta x.com