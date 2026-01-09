Durante una conferenza stampa, Giorgia Meloni si è mostrata visibilmente irritata rispondendo a una domanda della giornalista Francesca De Benedetti de il Domani. La questione riguardava un’inchiesta sul suo capo di gabinetto, Gaetano Caputi, coinvolto in presunte attività di spionaggio. Meloni ha criticato il modo in cui la giornalista ha affrontato il tema, chiedendole perché non le abbia chiesto delle presunte menzogne pubblicate sul quotidiano.

Giorgia Meloni perde la pazienza durante la conferenza stampa, quando la giornalista Francesca De Benedetti de il Domani le chiede conto di un’inchiesta, portata avanti dal proprio quotidiano, relativa al capo di gabinetto della stessa presidente del Consiglio, Gaetano Caputi, che sarebbe stato spiato dai servizi segreti. “Mi sarei aspettata una domanda su un altro importante scoop del suo giornale – ha detto ironicamente Meloni – vale a dire quello per cui io avrei brigato con le Agenzie delle Entrate per far accatastare casa mia in una classe diversa. L’avete presentata come una grande inchiesta, sono stupita che non mi abbia chiesto nulla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni spazientita con la giornalista: “Ma perché non mi ha chiesto nulla delle menzogne che ha scritto su di me il suo quotidiano?”

Leggi anche: Daniela Gazzano che ha scritto un libro con il battito delle ciglia, «Mia figlia mi chiese perché non ero come le altre mamme: ho voluto spiegarle ciò che mi era successo»

Leggi anche: La grillina attacca Meloni: "Non fa nulla per le donne". Ma il suo governo è quello che ha fatto di più

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Meloni contro l'ipocrisia sulle minacce ai giornalisti. E attacca Schlein: “Fango che paga l'Italia” - Sono giorni ormai che il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico gridano alla libertà di stampa a rischio in Italia e puntano il dito contro il governo e la maggioranza di centrodestra. iltempo.it