Attentato contro una scuola ebraica di Amsterdam l’esplosione nella notte La sindaca | Attacco mirato e vile

Da open.online 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra venerdì e sabato, un’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica nel quartiere di Amsterdam-Buitenveldert. La sindaca ha definito l’attacco come mirato e vile, riferendo che il boato si è verificato all’alba nella via Zeelandstraat. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni alla struttura sono stati significativi. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Il boato all’alba di sabato 14 marzo ha squarciato il silenzio di Zeelandstraat, nel quartiere di Amsterdam-Buitenveldert. Un’esplosione ha investito una scuola ebraica della capitale olandese in quello che le autorità definiscono senza giri di parole un attentato deliberato. Sebbene i danni alla struttura siano stati definiti «limitati» dalla sindaca Femke Halsema, la valenza politica e simbolica dell’atto ha fatto scattare l’allerta massima in tutto il Paese. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’esplosione. Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf, gli inquirenti avrebbero già fatto un passo avanti decisivo: le telecamere di videosorveglianza dell’istituto avrebbero ripreso nitidamente la figura di una persona nell’atto di innescare e far esplodere l’ordigno. 🔗 Leggi su Open.online

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