Attentato contro una scuola ebraica di Amsterdam l’esplosione nella notte La sindaca | Attacco mirato e vile

Nella notte tra venerdì e sabato, un’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica nel quartiere di Amsterdam-Buitenveldert. La sindaca ha definito l’attacco come mirato e vile, riferendo che il boato si è verificato all’alba nella via Zeelandstraat. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni alla struttura sono stati significativi. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Il boato all’alba di sabato 14 marzo ha squarciato il silenzio di Zeelandstraat, nel quartiere di Amsterdam-Buitenveldert. Un’esplosione ha investito una scuola ebraica della capitale olandese in quello che le autorità definiscono senza giri di parole un attentato deliberato. Sebbene i danni alla struttura siano stati definiti «limitati» dalla sindaca Femke Halsema, la valenza politica e simbolica dell’atto ha fatto scattare l’allerta massima in tutto il Paese. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’esplosione. Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf, gli inquirenti avrebbero già fatto un passo avanti decisivo: le telecamere di videosorveglianza dell’istituto avrebbero ripreso nitidamente la figura di una persona nell’atto di innescare e far esplodere l’ordigno. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Amsterdam, esplosa una bomba contro una scuola ebraica, un "attacco mirato" secondo la sindacaUna bomba è esplosa contro una scuola ebraica in un quartiere periferico a sud di Amsterdam, la sindaca della città ha parlato di un "attacco mirato". Esplosione davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam: ipotesi attacco mirato, cresce la tensioneUn’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, nella notte tra giovedì e venerdì. Contenuti utili per approfondire Attentato contro una scuola ebraica di... Temi più discussi: Molti chatbot di IA aiutano a pianificare attentati violenti; Sparatoria in una sinagoga nel Michigan: morto l’assalitore. Aveva perso la famiglia in un raid in Libano; RT esamina la storia degli attacchi statunitensi contro i civili dopo l’attacco alla scuola iraniana (VIDEO); Nyt: Stati Uniti responsabili dell'attacco contro la scuola elementare femminile. Attentato islamico in una scuola ebraica di AmsterdamIl movimento islamico dei Compagni della Destra (IMCR) ha rivendicato con un post su X l'esplosione dell'ordigno. Il gruppo è collegato a diversi episodi avvenuti negli ultimi giorni fra Belgio e Ol ... msn.com Il video dell'attentato ad AmsterdamIn un video diffuso su X il gruppo denominato Movimento islamico dei compagni della destra ha rivendicato un attacco contro una scuola ebraica di Amsterdam ... ilgiornale.it Secondo attentato in due giorni contro un edificio ebraico: ieri a Rotterdam l’incendio appiccato in una sinagoga #Mondo - facebook.com facebook #Michigan, attentato alla Sinagoga. Chi era il terrorista... x.com