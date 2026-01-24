Meloni | Salute Trump? Non mi pare un modo serio di affrontare la politica internazionale

Durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco Merz, la premier Meloni ha commentato le recenti affermazioni riguardanti lo stato di salute di Donald Trump, sottolineando che non ritiene questa questione un modo serio di affrontare la politica internazionale. La discussione si è concentrata sulla stabilità e la sicurezza globale, evidenziando l'importanza di valutare con attenzione le fonti e le questioni di carattere internazionale.

Durante la conferenza stampa della premier Meloni con il cancelliere tedesco Merz un giornalista chiede se c’è da fidarsi ancora dello stato di salute mentale di Trump e aggiunge: “Non sta diventando un problema per la sicurezza mondiale?”. La presidente del consiglio non nasconda il fastidio: “Questo non mi pare un modo serio di affrontare la politica internazionale” dichiara. “Donald Trump è il presidente eletto degli Stati Uniti, questi stessi discorsi li ho sentiti fare su Joe Biden prima di lui, li ho sentiti fare addirittura su di me quando a un certo punto mi sono dovuta assentare per cinque giorni perché non stavo bene. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Vertice Italia-Germania, domanda shock sulla salute di Trump: la risposta secca di MeloniDurante il vertice Italia-Germania a Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato due domande dirette sulla salute di Donald Trump, in una conferenza stampa caratterizzata da chiarezza e sobrietà.

