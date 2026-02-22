Contro il Napoli il Var usa due pesi e due misure Ma dopo l’1-1 la squadra è scomparsa

Il Var ha assegnato un rigore controverso contro il Napoli, causando proteste e confusione in campo. Dopo l’1-1, la squadra ha perso lucidità e si è disunita, rischiando di perdere anche il risultato. La decisione arbitrale ha diviso tifosi e commentatori, alimentando il dibattito sulla coerenza delle valutazioni del video-assistente. La partita si è infiammata, ma il Napoli ha mostrato difficoltà a reagire, lasciando spazio a un’Atalanta determinata a cogliere l’opportunità.

Cesare – Caro Guido, brutta sconfitta del Napoli contro una modesta Atalanta che però ha avuto il merito di crederci e ribaltare il risultato. Il Napoli ha fatto un buon primo tempo chiudendolo in vantaggio ed un buon inizio di ripresa ma poi dopo il gol annullato e poi il pareggio si è perso. Parlare dell’arbitraggio quando si perde si dice che è l’alibi dei perdenti però il gol che ci hanno annullato ha dell’inspiegabile! Il gol di Guitierrez era regolarissimo perché Hojlund non ha fatto assolutamente fallo su Hien. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Var fa infuriare anche Guardiola: sei minuti di attesa per annullare un gol del City e lui sbotta: «Due pesi e due misure»Il VAR della semifinale di Carabao Cup tra Manchester City e Newcastle ha causato tensioni, con un’operazione di circa sei minuti per annullare un gol di Antoine Semenyo.

Codacons “difende” Corona dopo la cancellazione dei profili social: “Due pesi due misure”Fabrizio Corona si ritrova senza più i suoi profili social.

Perché il Napoli gioca con il lutto al braccio contro’l’Atalanta nella 26ª giornata di Serie ANapoli in campo con il lutto al braccio per ricordare il piccolo Domenico. Il calcio italiano si stringe attorno alla famiglia del bimbo scomparso a Napoli dopo il trapianto di cuore. Segui le notizie ... fanpage.it

