Codacons difende Corona dopo la cancellazione dei profili social | Due pesi due misure

Fabrizio Corona si ritrova senza più i suoi profili social. Instagram e Facebook sono stati cancellati senza preavviso, sostituiti dalla scritta “pagina rimossa”. Anche la pagina legata al suo format Falsissimo è stata oscurata. La decisione ha suscitato molte polemiche, con il Codacons che ha preso le sue parti, accusando le piattaforme di applicare due pesi due misure. La vicenda sta facendo discutere tra i follower e gli addetti ai lavori, mentre Corona si trova di nuovo al centro dell’attenzione.

Nelle ultime ore la presenza social di Fabrizio Corona ha subito un terremoto digitale che sta facendo discutere tutti: i profili Instagram e Facebook del fotografo sono completamente spariti, rimpiazzati dalla fredda dicitura "pagina rimossa", mentre la sua pagina legata al format Falsissimo è stata oscurata dai gestori delle piattaforme. La decisione, confermata da più fonti, non è il frutto di un provvedimento penale, ma sembra essere arrivata dopo una serie di diffide legali e segnalazioni per violazioni delle regole di copyright e degli standard delle community avanzate da terzi, tra cui la grande emittente televisiva Mediaset e il giornalista Alfonso Signorini, da tempo nel mirino delle puntate più rumorose di Corona.

