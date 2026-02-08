Ilaria Salis approfitta della morte di Zoe Trinchero per attaccare il governo. Su X, l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana commenta l’omicidio, accusando il governo di alimentare il razzismo. La politica non perde tempo e si mette subito nel mirino, senza troppi giri di parole.

Ilaria Salis usa la morte di Zoe Trinchero per attaccare il governo. Tutto vero: lo fa su X, dove l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana commenta l'omicidio. "Si chiamava Zoe Trinchero. Aveva appena 17 anni, e tutta la vita davanti - inizia prima di ricostruire quanto accaduto -. Picchiata e strangolata. Poi gettata in un fosso. Uccisa per un no. Da un uomo, ovviamente". E ancora: "Il reo confesso del femminicidio avrebbe inizialmente cercato di addossare la colpa a un uomo di origine africana con fragilità psichiatriche. Il bersaglio perfetto, in un Paese dove una parte politica e i loro media soffiano quotidianamente sul fuoco del razzismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis usa la morte di Zoe Trinchero per attaccare il governo: "Soffiano sul fuoco del razzismo"

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Salis ha acceso nuovamente le polemiche, questa volta puntando il dito contro i media dopo la tragica morte di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni.

Un giovane di 20 anni, Alex Manna, confessa di aver colpito la ragazza, Zoe Trinchero.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

