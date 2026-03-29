La storia L’allenatore finto prete si sfoga dopo un’altra squalifica di 4 mesi

Un allenatore, che indossa un abito da sacerdote, si è sfogato pubblicamente dopo aver ricevuto un’altra squalifica di quattro mesi. Lo scherzo, che ha coinvolto questa figura in un ruolo insolito, ha attirato l’attenzione di media in vari paesi europei. La squalifica precedente e le motivazioni non sono state rese note, ma la vicenda ha suscitato discussioni tra addetti ai lavori e tifosi.

Lo scherzo da. prete ha fatto il giro d’Europa. Un allenatore squalificato vestito con abito talare in tribuna per dare istruzioni ai giocatori, l’irruzione in campo (anche) per insultare gli avversari, una maxi sanzione fino a trasformare il tutto nel caso della settimana, anticipato sulle pagine de “Il Giorno”. Con una nuova puntata, ovvero lo sfogo di Matteo Ciceri, "l’allenatore più chiacchierato del momento", che dopo giorni di profonda meditazione ha deciso di prendere la parola sull’episodio che ha invaso giornali e “social”. "Sono inc.o nero. Mi hanno esonerato e la colpa è tua, Figc ", la sintesi di esternazioni che sembrano ancor più esilaranti dell’intera vicenda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La storia. L’allenatore (finto) prete si sfoga dopo un’altra squalifica di 4 mesi Articoli correlati “Posizionandosi su una scala con indosso un abito talare”: l’esilarante sentenza Figc che squalifica il mister finto prete | Domeniche BestialiLa tendenza ormai arcinota delle Domeniche Bestiali è partire con le migliori intenzioni e poi andare oltre, travalicandole oppure equivocando... Leggi anche: Allenatore già squalificato segue la partita vestito da prete, poi tira un calcio a un avversario: fuori per altri quattro mesi Tutti gli aggiornamenti su La storia L'allenatore finto prete si... Temi più discussi: Hodgson fa la storia, torna in panchina a 78 anni! Ecco il nuovo club; Ubaldo Pantani: Nella mia seconda vita farò l'allenatore di calcio. Alla fine conta solo una cosa: far ridere il pubblico; Temevo il Verona. Mister Palladino: ora recuperiamo le energie; Infinito Roy Hodgson, torna in panchina a 78 anni! Allenerà il Bristol in Championship. Coach Carter: la storia vera dell’allenatore che ha ispirato il filmScopri la storia vera del mitico allenatore di basket che ha ispirato il film Coach Carter con Samuel L. Jackson: un inno allo studio e allo sport. tag24.it Infinito Antonio Conte: è l’allenatore con la miglior media punti della storia della Serie AInfinito Antonio Conte: è l'allenatore con la miglior media punti della storia della Serie A. Ecco la classifica ... ilnapolista.it Andrea Kimi Antonelli sta riscrivendo la storia della F1 per quanto riguarda l'Italia, ma non solo. Perché aggiudicandosi il Gran Premio del Giappone sul difficile circuito di Suzuka, il 19enne bolognese diventa il leader della classifica iridata ed è il più giovane - facebook.com facebook Post spariti, viaggi lontano e rumor che non si fermano: la storia tra Edoardo Mapelli Mozzi e la principessa Beatrice di York è al centro del gossip. Ma tra indiscrezioni e smentite, il mistero si infittisce x.com