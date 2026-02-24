Correre nel mito | è la Mezza Maratona

La decisione degli organizzatori di riproporre la Mezza Maratona d’Italia, chiamata “Memorial Enzo Ferrari”, ha portato a un’affluenza record, con centinaia di partecipanti provenienti da diverse regioni. La gara, che rievoca la tradizione delle lunghe distanze partendo da Maranello e arrivando a Carpi, ha attirato anche molti amatori appassionati. La partecipazione crescente ha reso questa corsa uno degli eventi più seguiti della stagione, con un coinvolgimento che supera ogni aspettativa.

Quando gli organizzatori, un paio d’anni fa, ebbero l’idea di mettere in piedi la Mezza Maratona d’Italia, “Memorial Enzo Ferrari” resuscitando in parte il format della classica di 42Km e 195 metri che da Maranello si concludeva in Piazza Martiri a Carpi e che vedeva al via i top runner come Baldini, Pizzolato e la Fiacconi, nessuno immaginava un successo simile. Alla seconda edizione della Mezza Maratona d’Italia sono attesi 15.000 partecipanti, l’evento è già sold out, con una presenza internazionale che sfiora il 30%. Saranno 3 giorni di gara, dal 27 al 29 marzo, con quattro Comuni coinvolti – Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Modena – e una macchina organizzativa composta da 300 volontari di percorso, coinvolti dal Comitato podistico modenese e il contributo di 400 associazioni del territorio e un villaggio sponsor che funzionerà da cuore pulsante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

