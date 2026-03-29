Un anno fa, durante una corsa di 10 km, ha avuto un dolore improvviso al petto. Da allora, ha deciso di partecipare alla Mezza Maratona di Torino, correndo con i medici che lo hanno salvato. La sua presenza alla gara rappresenta un gesto simbolico e una testimonianza della sua ripresa dopo l’emergenza sanitaria. La corsa si svolgerà come previsto, coinvolgendo numerosi atleti e appassionati.

Un anno fa inizia tutto con un improvviso dolore al petto durante una corsa di 10km. Un segnale breve, apparentemente innocuo. Ma è l’inizio di qualcosa che avrebbe cambiato tutto. Nel giro di pochi giorni, le condizioni di Damiano, 49 anni, runner amatoriale, precipitano. La diagnosi è severa: miocardite fulminante a cellule giganti. Una malattia mortale perché il cuore non riesce più a sostenere il corpo e il tempo diventa un fattore critico. Trasferito d’urgenza all’ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino, Damiano attraversa le fasi più delicate del suo percorso: inizialmente seguito in Unità di Terapia... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Correrà la Mezza Maratona di Torino con i medici che lo hanno salvato: la storia di Damiano

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