Correrà la Mezza Maratona di Torino con i medici che lo hanno salvato | la storia di Damiano
Un anno fa, durante una corsa di 10 km, ha avuto un dolore improvviso al petto. Da allora, ha deciso di partecipare alla Mezza Maratona di Torino, correndo con i medici che lo hanno salvato. La sua presenza alla gara rappresenta un gesto simbolico e una testimonianza della sua ripresa dopo l’emergenza sanitaria. La corsa si svolgerà come previsto, coinvolgendo numerosi atleti e appassionati.
Un anno fa inizia tutto con un improvviso dolore al petto durante una corsa di 10km. Un segnale breve, apparentemente innocuo. Ma è l’inizio di qualcosa che avrebbe cambiato tutto. Nel giro di pochi giorni, le condizioni di Damiano, 49 anni, runner amatoriale, precipitano. La diagnosi è severa: miocardite fulminante a cellule giganti. Una malattia mortale perché il cuore non riesce più a sostenere il corpo e il tempo diventa un fattore critico. Trasferito d’urgenza all’ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino, Damiano attraversa le fasi più delicate del suo percorso: inizialmente seguito in Unità di Terapia... 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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