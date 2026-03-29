La sostituta di Selvaggia Lucarelli Ballando con le stelle indiscrezioni molto sorprendenti

Circolano voci riguardo alla possibile sostituzione di una nota commentatrice che attualmente collabora con un noto programma televisivo di danza. Secondo alcune indiscrezioni, se non verrà confermata la presenza di questa figura, potrebbe essere scelta un'altra persona per ricoprire il ruolo nella prossima stagione. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e i fan dello show.

“Se la Lucarelli non sarà confermata a Ballando, allora arriva lei.”. Indiscrezione bomba sulla prossima stagione televisiva. Mentre Milly Carlucci è tornata regina del sabato sera su Rai Uno con Canzonissima, si parla tantissimo anche dell’altro show di punta della presentatrice, Ballando con le stelle. Nonostante ci sia ancora da aspettare per la prossima edizione, iniziano già a circolare le prime voci sul cast. E dopo tanti anni, potrebbe esserci una grande assenza. L’indiscrezione arriva da Amedeo Venza, esperto di gossip e retroscena televisivi, sempre molto ben informato su quello che succede dietro le quinte. Subito dopo la notizia è stata ripresa da vari giornali on line, tra i quali Today, con grande risalto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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