L’attuale stagione vede alcuni giocatori italiani in prestito o rientrati dalle Nazionali tornare con segnali di forma positiva. Tra questi ci sono Moise, Ndour, Martinelli e Croci, che trovano spazio e fiducia nelle proprie squadre. Mentre le speranze azzurre per il Mondiale sono riposte principalmente nei gol di Kean, le società italiane osservano con attenzione l’effetto di questi rientri sui propri giocatori.

Se l’Italia calcistica è praticamente tutta aggrappata ai gol di Kean per volare al Mondiale, è pur vero che l’Azzurro può restituire alla Fiorentina giocatori galvanizzati. A dir poco. Chiaro che molto - se non quasi tutto - ruoti intorno alla partita di martedì in Bosnia della selezione di Gattuso, ma già stando così le cose Vanoli e la Fiorentina hanno di che essere soddisfatti. A Bergamo si è visto un Moise vivo, quasi rinato fisicamente. Secondo indizio ravvicinato dopo la prova volenterosa contro l’Inter. In Bosnia tutti aspettano il classico terzo indizio per fare una prova. Ed è chiaro che un Kean in buona condizione fisica possa spostare e non poco gli equilibri nella lotta salvezza e nel doppio confronto di coppa contro il Crystal Palace. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La sosta e i "successi» con le Nazionali. Moise e non solo, segnali positivi. Da Ndour a Martinelli e a Croci. Ora l’azzurro s’illumina di viola

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