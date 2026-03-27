Kean e Dzeko sono protagonisti di un duello che prosegue sui campi nazionali e internazionali. Il centravanti italiano ha segnato la sua quinta rete consecutiva con la maglia della nazionale, mentre Dzeko si prepara a sfidarlo in un match contro la Fiorentina. Entrambi sono ora avversari anche con le rispettive nazionali, mentre l’attaccante azzurro continua a mantenere una serie di gol in serie.

Pochi mesi fa erano “avversari” per conquistarsi al massimo una maglia da titolare in viola, martedì invece lo saranno davvero, uno contro l’altro, con le casacche di Italia e Bosnia. Sulle spalle di Edin Dzeko e Moise Kean c’è un Mondiale da regalare alla propria gente e loro ne sono i protagonisti. Con la rete di ieri sera il centravanti azzurro ha messo a segno la quinta consecutiva in Nazionale con una continuità che alla Fiorentina quest’anno non ha mai trovato; Dzeko, contro il Galles, è stato l’ultimo a mollare con il gol segnato nel finale (1-1 ai regolamentari), dopo 90 minuti in campo, nonostante i suoi 40 anni. A Firenze invece per Edin a gennaio è stato già un addio, mentre Moise aspetta ancora lo scatto decisivo per trascinare la squadra come aveva fatto la passata stagione, grazie alle 25 reti complessive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kean e Dzeko, il duello continua! In concorrenza alla Viola, ora avversari con le Nazionali

Articoli correlati

Il grande sogno Mondiale della Bosnia capitanata da Dzeko: ecco chi sono i nostri avversariLa prima maledizione è stata sconfitta, adesso si attende martedì per tentare di completare il percorso.

Leggi anche: Viola, cercasi colpaccio. Bologna vale la salvezza. Derby verità senza Kean. Dai Piccoli, ora tocca a te

Aggiornamenti e notizie su Kean e Dzeko il duello continua In...

Temi più discussi: Play-off mondiali: l’Italia supera l’Irlanda del Nord con i gol di Tonali e Kean, martedì a Zenica la finale con la Bosnia ed Erzegovina; Italia-Irlanda del Nord: Tonali e Kean firmano il successo; Italia ok con l'Irlanda del Nord, la decidono Tonali e Kean. Ma per il Mondiale non basta ancora...; Italia, 2-0 all'Irlanda. Ora la Bosnia di Dzeko. Mancini e Pisilli in campo -.

Italia, Pio e Kean per battere la Bosnia? L'idea stuzzica Gattuso VOTA IL SONDAGGIOL'ingresso del centravanti dell'Inter contro l'Irlanda del Nord ha convinto. Meno positiva, invece, la prestazione di Retegui. Esposito quindi si candida fortemente a una maglia da titolare contro Dze ... msn.com

Italia-Irlanda del Nord: Tonali e Kean firmano il successoL'Italia vince contro l'Irlanda del Nord per 2-0 con i gol di Tonali e Kean. Azzurri in finale playoff martedì contro la Bosnia. stylo24.it

Italia, Pio e Kean per battere la Bosnia: l’idea stuzzica Gattuso. Il classe 2005 merita una maglia da titolare - facebook.com facebook

"Giocatore vero. Sa difendere palla, fare da sponda, saltare di testa. Infatti quando è entrato lui siamo andati meglio" Secondo Fabio Capello, intervenuto a La Gazzetta dello Sport, Pio #Esposito è l'attaccante perfetto per giocare con Kean o con Retegui. x.com