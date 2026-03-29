Nella settimana di Dossier si segnala l’apertura di tre hotel a cinque stelle in via Roma, a Palermo. Tre importanti fondi immobiliari, che avevano programmato investimenti a Dubai, hanno deciso di destinare risorse alla città siciliana. La trasformazione di via Roma in un punto di riferimento per il lusso coinvolge queste nuove strutture ricettive e un progetto noto come “il cerchio magico” di Vetro.

Via Roma diventa la nuova rotta del lusso. Tre grandi fondi immobiliari, inizialmente pronti a investire a Dubai, hanno scelto Palermo come nuova destinazione. Il conflitto in Medio Oriente li ha spinti a spostare l'attenzione su edifici storici e grandi immobili lungo il tratto tra corso Vittorio Emanuele e via Cavour. L'obiettivo? Trasformarli in hotel a cinque stelle, approfittando di un mercato ancora accessibile e di un fascino culturale capace di attrarre turisti tutto l'anno. Federica Virga svela su Dossier i marchi, i palazzi coinvolti e le mosse dietro ai potenziali affari. Mafia, politica e massoneria: su questo filo si muove l'inchiesta su tangenti e appalti alla Regione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - La settimana di Dossier: tre hotel a 5 stelle pronti ad aprire in via Roma, Iacolino e il cerchio magico di Vetro

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