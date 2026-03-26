Il cerchio magico di Vetro tra mafia politici e logge massoniche | Mi ha dato il tuo numero Iacolino

Un’indagine ha portato alla luce un presunto intreccio tra figure legate alla criminalità organizzata, politici e logge massoniche. Secondo le autorità, un imprenditore coinvolto in attività illecite, un pregiudicato albanese e una rappresentante regionale dell’antimafia avrebbero interagito tramite un manager. Quest’ultimo sarebbe stato incaricato di favorire un boss di Favara, recentemente arrestato, in cambio di sostegni elettorali.

I retroscena dell'informativa finita nell'inchiesta su tangenti e appalti alla Regione. Il triangolo fra l'imprenditore condannato, il pregiudicato albanese e Bernardette Grasso. Le 4 assunzioni offerte alla deputata antimafia con la mediazione del manager della sanità. L'intercettazione che tira in ballo Tamajo e la replica dell'assessore L’imprenditore mafioso, il pregiudicato albanese e la vice presidente dell’antimafia regionale: uno strano triangolo, messo in piedi – secondo gli inquirenti – dal manager Salvatore Iacolino, che avrebbe dovuto ricambiare i favori elettorali a Carmelo Vetro, il boss di Favara finito in carcere due settimane fa con l’accusa di corruzione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Un uccello che si avvicina alla finestra e inizia a picchiettare sul vetro: una scena curiosa che può sembrare quasi un gioco. Nella maggior parte dei casi, però, sta reagendo al proprio riflesso, scambiandolo per un rivale da allontanare dal territorio, soprattutto - facebook.com facebook

La produzione italiana di vetro è cresciuta del 4% nel 2025. Assovetro, aumenta l'export (+8%) e cala l'import (-3,6%) #ANSA x.com