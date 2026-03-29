Questa settimana su Dossier si parla delle ultime tendenze nel mercato immobiliare di Catania, analizzando le zone dove i prezzi sono in crescita e quelle in difficoltà. La discussione si concentra anche sul futuro del Porto Rossi e sulle opportunità di acquisto di case nei principali quartieri della città, evidenziando le variazioni di prezzo e le aree più interessanti per gli acquirenti.

Dove comprare casa a Catania, la geografia dei prezzi: i quartieri che volano e dove il mattone è in crisi. Il settore immobiliare etneo mostra una crescita delle quotazioni medie, con incrementi percentuali tra i più alti in Italia previsti per il prossimo anno. Un mercato che segue tre velocità: dal prestigio del centro e della costa alla resilienza delle zone residenziali e alla riqualificazione delle periferie. Dossier ha mappato il territorio tra rincari e occasioni.Tensioni e proteste a piazza Lanza: dentro la crisi del sistema carcerario catanese. Sovraffollamento, carenza d'organico, criticità strutturali e impatto sul quartiere. I disordini evidenziano la fragilità di un regime detentivo ormai giunto al capolinea. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - La settimana di Dossier: dalle novità del mercato immobiliare al futuro del Porto Rossi

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