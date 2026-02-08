La settimana di Dossier | il caso del nuovo direttore amministrativo all' Izs come sarà lo stadio del futuro

Da palermotoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nomina del nuovo direttore amministrativo all'Izs di Roma ha suscitato subito qualche polemica. Si tratta di un impiegato vicino a Fratelli d’Italia, scelto per la posizione chiave. La sua candidatura ora sarà al centro di discussioni tra chi vede nella nomina un passo avanti e chi invece manifesta qualche dubbio. La decisione arriva in un momento delicato per l’istituto, che dovrà affrontare diverse sfide future.

Un impiegato di Roma vicino a Fratelli d'Italia è il nuovo direttore amministrativo dell'Istituto zooprofilattico. La direttrice generale Francesca Di Gaudio - già sotto attacco per i casi delle spese col bancomat aziendale “senza regole” e le consulenze esterne considerate incompatibili col suo.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Roma Fratelli dItalia

Un impiegato di Roma vicino a Fratelli d'Italia: chi è il nuovo direttore amministrativo dell'Izs scelto "fuori graduatoria"

L’Istituto zooprofilattico della Sicilia ha scelto il suo nuovo direttore amministrativo: si chiama Andrea De Simone, un impiegato romano vicino a Fratelli d’Italia.

Ristrutturazione radicale o nuovo stadio al posto dell'ippodromo: come sarà il Barbera del futuro

Il Palermo Fc sta spingendo forte sulla possibilità di rinnovare lo stadio o di costruirne uno nuovo al posto dell’ippodromo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma Fratelli dItalia

Argomenti discussi: La settimana di Dossier: la mappa delle frane a Palermo, viaggio nell'hub e-commerce più grande d'Italia; La settimana di dossier, dagli architetti più influenti alla mappa della criminalità; Gli studi legali più prestigiosi, le liste dei candidati al Consiglio comunale e il miele dello sballo: la settimana di Dossier - AgrigentoNotizie; Italia (dis)uguale. Settimana della Libertà 2026. Online il dossier.

Gli studi legali più prestigiosi, le liste dei candidati al Consiglio comunale e il miele dello sballo: la settimana di Dossierricostruisce come partiti e schieramenti si stanno muovendo in vista delle amministrative. Per Aula Sollano, nessun problema in Forza Italia e nell'area riconducibile all'ex assessore regionale Robert ... agrigentonotizie.it

la settimana di dossierLa settimana di Dossier: la mappa delle frane a Palermo, viaggio nell'hub e-commerce più grande d'ItaliaL'immagine di Niscemi che frana sarà difficile da dimenticare. Case sprofondate, strade spezzate, famiglie costrette a lasciare tutto in poche ore. Una calamità che però non è un'eccezione. Per questo ... palermotoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.