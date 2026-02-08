La settimana di Dossier | il caso del nuovo direttore amministrativo all' Izs come sarà lo stadio del futuro

La nomina del nuovo direttore amministrativo all'Izs di Roma ha suscitato subito qualche polemica. Si tratta di un impiegato vicino a Fratelli d’Italia, scelto per la posizione chiave. La sua candidatura ora sarà al centro di discussioni tra chi vede nella nomina un passo avanti e chi invece manifesta qualche dubbio. La decisione arriva in un momento delicato per l’istituto, che dovrà affrontare diverse sfide future.

Un impiegato di Roma vicino a Fratelli d'Italia è il nuovo direttore amministrativo dell'Istituto zooprofilattico. La direttrice generale Francesca Di Gaudio - già sotto attacco per i casi delle spese col bancomat aziendale "senza regole" e le consulenze esterne considerate incompatibili col suo.

