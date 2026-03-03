A Oleggio un incontro dedicato al futuro del mercato immobiliare

Giovedì 5 marzo, la filiale di Oleggio del Gruppo Immobiliare Botto ospiterà un incontro promosso dall’Aia, l’Associazione interprofessionale agenti. L’evento, che inizierà alle 12, si concentrerà sul futuro del mercato immobiliare e sulla formazione professionale nel settore. La riunione è rivolta a professionisti e rappresentanti del settore che vogliono approfondire temi legati all’evoluzione del mercato e alle competenze richieste.

Giovedì 5 marzo, a partire dalle ore 12, la filiale di Oleggio del Gruppo Immobiliare Botto ospita un incontro istituzionale promosso da Aia - Associazione interprofessionale agenti, dedicato al futuro del mercato immobiliare e alla formazione professionale nel settore.L'appuntamento vedrà la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it "Prima di andare in scena": al Ridotto del Municipale l’incontro dedicato a Don GiovanniDomenica 18 gennaio alle ore 11, al Ridotto del Teatro Municipale, torna "Prima di andare in scena", la rassegna di presentazione e guida all’ascolto... Mercato immobiliare: Padova frena e scivola al 90° posto in ItaliaPadova va controcorrente sul mercato immobiliare e finisce in coda alla classifica nazionale. Tutto quello che riguarda A Oleggio un incontro dedicato al... Discussioni sull' argomento Rete antiviolenza, a Oleggio nuovo incontro del percorso formativo promosso dalla Provincia; Investigatori e clienti raccontano al processo come funziona lo spaccio nei boschi; Muore improvvisamente Gianluca Pajaro, consigliere di Oleggio Castello e anima dell'Arona Calcio; Crisi del latte, Cia Piemonte: Accordi non rispettati in modo omogeneo. Domenica di calcio! Domani, 1 marzo, la nostra Oleggio Sportiva scende in campo contro il Verbania Calcio per il campionato di Eccellenza. Stadio Comunale Carlo Pedroli Calcio d’inizio ore 14:30 - facebook.com facebook