Il mondo culturale italiano si trova a ricordare David Riondino, figura di spicco nel panorama artistico. È stato direttore artistico di Istess Teatro e ha scritto canzoni come

È morto oggi a 73 anni, il ricordo di Arnaldo Casali, direttore dell’Istituto di studi teologici e storico sociali: “Un artista di una straordinaria generosità” “L’autore di Maracaibo, il giullare che animava i concerti di De André & Pfm, il cantastorie del Costanzo Show, il marito di Sabina Guzzanti, che ha diretto in “Troppo sole”, ma anche il regista del “Papa in versi”, l’inventore del Telegiornale Cantato, il fondatore della scuola dei giullari e il primo direttore artistico di Istess Teatro. David Riondino, scomparso la mattina della domenica delle Palme, è stato questo e a tanto altro: ma soprattutto un artista di una straordinaria generosità”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Il mondo della cultura piange David Riondino: fu direttore artistico di Istess Teatro

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Maracaibo, la hit di successo scritta nel 1981 da David Riondino x.com