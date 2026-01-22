Bergamo è la provincia con 98 Comuni Ricicloni | 75 kg di rifiuti all’anno per ogni abitante

Bergamo, con 98 Comuni Ricicloni, si distingue per l’impegno nella gestione sostenibile dei rifiuti, con una media di 75 kg pro capite annui. La città ha recentemente ospitato la 32ª edizione di Comuni Ricicloni, organizzata da Legambiente Lombardia, un momento di confronto e analisi sulla situazione ambientale regionale e sulle strategie di miglioramento nella raccolta differenziata.

Bergamo ha ospitato, nella sua Università degli Studi, la 32ª edizione di Comuni Ricicloni, l’evento di Legambiente Lombardia che fa il punto sulla gestione dei rifiuti nella regione. Il report di quest’anno, basato sui dati 2024, fotografa questo fondamentale aspetto della transizione ecologica in collaborazione con Arpa Lombardia e con il sistema Or.S.O, che da anni colleziona i dati dell’andamento dei rifiuti in Lombardia, con un modello esportato ormai in tutta Italia. Comuni Ricicloni 2025 è stato patrocinato da Regione Lombardia, ARPA Lombardia, ANCI Lombardia e dall’Università degli Studi di Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

