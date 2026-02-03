robur tre punti per scacciare la crisi con voria la squadra ritrova fiducia

La Robur torna a sorridere dopo la vittoria contro Voria. La squadra si stringe in un abbraccio al triplice fischio, segno di una ritrovata fiducia e di un passo avanti per uscire dalla crisi. La partita ha portato qualche speranza in più e riacceso l’ottimismo tra i tifosi.

Si è stretta in un abbraccio, la Robur, al triplice fischio del Matteini. Un gesto di liberazione e ritrovata leggerezza, di emozione e umanità. Battere il Terranuova Traiana, dopo quanto accaduto nei sette-otto giorni precedenti, è stato come vincere una finale, una di quelle partite da dentro o fuori, una di quelle partite che possono cambiare il destino di una stagione. Alle spalle risultati mancati, le accese contestazioni dei tifosi, la separazione improvvisa da un tecnico seguito con dedizione per mesi, nuovi, pur pochi, concetti da imparare in una manciata di allenamenti. Davanti un avversario arcigno che ha fatto del proprio campo un vero e proprio fortino, tanto che, prima di domenica, solo il Cannara, alla terza giornata, era riuscito a espugnarlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Civitanova torna a sorridere in Europa: dopo due sconfitte in Superlega, la squadra ha infilato quattro vittorie consecutive in Champions, battendo anche Leuven.

