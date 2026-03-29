La riviera tra tabù e vitelloni

"Come ti difendi?", è la domanda, e soprattutto un invito a proteggersi dalle intemperie della vita, che dà il titolo al nuovo romanzo del cesenate Francesco Zani. Dopo il promettente debutto di qualche anno fa (‘Parlami’ di Fazi Editore), torna in libreria con un’altra storia che esplora le crepe dell’animo umano, scavando tra le tradizioni e i segreti della provincia romagnola. Esce in questi giorni ‘Come ti difendi’ edito da Mondadori che Zani presenterà domani alle 18 all’Ex Bar Cristina in via Manfredi in collaborazione con la libreria Giunti al Punto. Sullo sfondo di un borgo di pescatori - quella Cesenatico tanta cara all’autore - ci sono Sergio e Armando: le loro vicende scorrono tra le pagine fin da ragazzini, negli anni Settanta, e via via mentre cercano una strada che li conduca a diventare chi sono, fino agli anni Duemila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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