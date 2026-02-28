’La Rotta del Baccalà’ in riviera Progetto tra gusto e tradizione

In riviera nasce ’La Rotta del Baccalà’, un percorso gastronomico che celebra uno dei piatti più rappresentativi della tradizione marinara. Il progetto si concentra sull’offerta di piatti a base di baccalà, alimento che in passato era simbolo di povertà e sacrificio. La manifestazione coinvolge diversi ristoranti e locali della zona, proponendo menu dedicati e degustazioni speciali.

Si chiama ’La Rotta del Baccalà’, ed è un percorso gastronomico dedicato a uno dei protagonisti più autentici della tradizione marinara, il progetto che nasce attorno a un alimento che un tempo era simbolo di povertà e sacrificio. Prenderà il via martedì 3 marzo e per tutti i martedì di Quaresima andrà ad animare le serate all’ Antico Caffè Soriano. "Il martedì e il venerdì erano giorni di rinuncia alla carne, e il baccalà rappresentava il cibo del sacrificio, semplice, ma nutriente. Oggi, paradossalmente, è diventato un prodotto ricercato, quasi di lusso. Noi vogliamo restituirgli il suo valore storico, culturale e identitario", ha spiegato Carlo Giudici alla presentazione del percorso, realizzato grazie alla collaborazione di Baccalà Monti, Roberto Capecci artigiano del vino, Quattro Pallette e Circolo dei Sambenedettesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

