Samb c’è da sfatare il tabù Riviera | Voglio intensità e più coraggio

Dal 27 settembre 2025, la Samb mantiene vivo il ricordo dell’ultima vittoria al Riviera delle Palme. Da allora, le prestazioni in casa sono state deludenti, con un solo gol segnato nelle ultime sei partite. È tempo di rompere il tabù e ritrovare intensità e coraggio, per risollevare le sorti della squadra e restituire entusiasmo ai tifosi.

Era il 27 settembre 2025 quando la Samb conquistò l'ultima vittoria al Riviera delle Palme. Dopo quel match con la Juventus Next Gen solo delusioni, con un solo gol realizzato in casa dai rossoblù nelle ultime sei giornate tra le mura amiche. Numeri che debbono e possono essere sovvertiti questa sera (fischio d'inizio alle ore 17.30) contro la Pianese. Non sarà un match poi così semplice per Eusepi e compagni contro una formazione toscana di Birindelli che viene da ben otto risultati utili. "Senza dimenticare – spiega il tecnico rossoblù Filippo D'Alesio – che tutte le squadre che vengono a giocare a San Benedetto, danno sempre qualcosa in più perché è sempre emozionante scendere in campo al Riviera delle Palme.

