La Reggina ha ottenuto una vittoria sul campo dell’Athletic Palermo, la capolista del campionato di serie D. Dopo aver battuto l’Igea Virtus in una gara di recupero, la squadra si è imposta in trasferta contro la formazione guidata da allenatore. La vittoria permette alla Reggina di riaprire le possibilità di vincere il campionato.

La squadra amaranto si è imposta per 1 a 0 grazie al gol segnato da Ferraro ad inizio ripresa. A cinque giornate dal termine, è appassionante la lotta al vertice Colpaccio della Reggina, che, dopo aver battuto l’Igea Virtus nella gara di recupero, ha concesso il bis sul campo della capolista Athletic Club Palermo, riaprendo, così, i giochi per la vittoria del campionato di serie D. Allo stadio “Paolo Borsellino”, inizio propositivo degli amaranto, ma entrambe le squadre sono attente a non commettere particolari errori. Il ritmo è, comunque, godibile. I rosanero si rendono pericolosi con i tentativi del vivace Micoli. Di Grazia e Edera sono i più ispirati tra gli ospiti, che confermano di avere la necessaria concentrazione per assicurarsi l’intera preziosa posta in palio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - La Reggina vince sul campo dell’Athletic Palermo e riapre i giochi per la promozione

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