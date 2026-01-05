La Protezione civile di Sondrio cerca nuovi volontari

La Protezione civile di Sondrio è alla ricerca di nuovi volontari. Nel 2025, ha formato oltre 200 persone attraverso due corsi, rafforzando la propria presenza sul territorio. L’attività si concentra sulla tutela della comunità, con uno sguardo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e a un futuro di prevenzione e intervento. Se desideri contribuire, puoi unirti a questa importante realtà di servizio civile e solidarietà.

Un occhio molto attento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e uno proiettato su un futuro ancora più a lungo termine, senza ovviamente trascurare le necessità del presente: nel corso del 2025, la Protezione civile di Sondrio ha formato più di 200 volontari in due corsi e ha dato vita anche a.

