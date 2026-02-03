Fidal Brindisi Awards | a Francavilla Fontana la Festa provinciale dell' Atletica Leggera
Domani a Francavilla Fontana si tiene la Festa provinciale dell'Atletica Leggera. La cerimonia premia gli atleti che si sono distinti nell'ultima stagione sportiva. La città si prepara ad accogliere atleti e appassionati per celebrare i successi dell’atletica locale.
FRANCAVILLA FONTANA - Domani, mercoledì 4 febbraio 2026, Francavilla Fontana ospiterà la Festa provinciale dell'Atletica Leggera - Fidal Brindisi Awards 2025, un appuntamento importante che premierà tutte le atlete e tutti gli atleti che si sono distinti nell'ultima stagione sportiva, nelle.🔗 Leggi su Brindisireport.it
