Bebe Vio lascia la scherma ora la sfida nei 100 metri dell’atletica leggera

Bebe Vio ha comunicato che smetterà di praticare la scherma per concentrarsi sull’atletica leggera. La campionessa italiana, nota per i suoi successi nel fioretto, si prepara ora a affrontare la sfida dei 100 metri. La decisione segna un cambio di disciplina, passando dalla pedana alla corsa, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità del passaggio.

Dalla pedana alla pista. Bebe Vio ha annunciato che lascerà la scherma per dedicarsi all’atletica leggera. L’atleta paralimpica lo ha rivelato durante la trasmissione Che tempo che fa, spiegando che la decisione è legata ai problemi fisici degli ultimi anni. “Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Non l’ho mai detto a voce alta: purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente ”, ha raccontato. L’ultima volta che è salita in pedana risale alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Da allora, insieme al suo staff, ha iniziato a valutare nuove sfide sportive. La nuova strada porta alla pista di atletica. “Abbiamo iniziato con l’atletica. 🔗 Leggi su Funweek.it

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