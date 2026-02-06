Membro del Cio e lei stessa ex campionessa olimpica la principessa Anna è la prima Royal inglese ad arrivare a Milano per sostenere gli atleti del Team GB

La principessa Anna, membro del Cio e ex campionessa olimpica, è arrivata a Milano per sostenere gli atleti del Team GB. Per alcuni giorni, ha scelto di mettere da parte le polemiche in famiglia e le preoccupazioni personali, concentrandosi sui giochi e sui risultati degli atleti britannici. Ieri, all’arrivo a Palazzo Clerici, si è mostrata entusiasta e ha detto di non vedere l’ora di vederli in azione.

Per qualche giorno, la principessa Anna mette da parte le preoccupazioni e gli scandali in famiglia per godersi i giochi e sostenere gli atleti britannici: «Non vedo l'ora di vederli in azione», ha detto entusiasta ieri all'arrivo a Palazzo Clerici per un ricevimento in suo onore. La sorella di re Carlo, lei stessa ex atleta olimpica e attualmente membro del Cio, oltre che presidente della British Olympic Association, si ritiene la «tifosa numero uno» della squadra britannica: «Voglio visitare le sedi olimpiche e seguire da vicino tutti i nostri atleti. Apprezzo enormemente i loro sforzi».

