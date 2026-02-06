Membro del Cio e lei stessa ex campionessa olimpica la principessa Anna è la prima Royal inglese ad arrivare a Milano per sostenere gli atleti del Team GB

Da iodonna.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La principessa Anna, membro del Cio e ex campionessa olimpica, è arrivata a Milano per sostenere gli atleti del Team GB. Per alcuni giorni, ha scelto di mettere da parte le polemiche in famiglia e le preoccupazioni personali, concentrandosi sui giochi e sui risultati degli atleti britannici. Ieri, all’arrivo a Palazzo Clerici, si è mostrata entusiasta e ha detto di non vedere l’ora di vederli in azione.

P er qualche giorno, la principessa Anna mette da parte le preoccupazioni e gli scandali in famiglia per godersi i giochi e sostenere gli atleti britannici: «Non vedo l’ora di vederli in azione», ha detto entusiasta ieri all’arrivo a Palazzo Clerici per un ricevimento in suo onore. La sorella di re Carlo, lei stessa ex atleta olimpica e attualmente membro del Cio, oltre che presidente della British Olympic Association, si ritiene la «tifosa numero uno» della squadra britannica: «Voglio visitare le sedi olimpiche e seguire da vicino tutti i nostri atleti. Apprezzo enormemente i loro sforzi». Milano Cortina 2026, lo sport sale in passerella: la prima sfilata olimpica della storia X Leggi anche › Milano Cortina 2026: parata di star in città tra gare, cene e party (ma non per tutti) Il ricevimento in onore della principessa Anna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

membro del cio e lei stessa ex campionessa olimpica la principessa anna 232 la prima royal inglese ad arrivare a milano per sostenere gli atleti del team gb

© Iodonna.it - Membro del Cio e lei stessa ex campionessa olimpica, la principessa Anna è la prima Royal inglese ad arrivare a Milano per sostenere gli atleti del Team GB

Approfondimenti su Anna Princessa

Olimpiadi 2026, la principessa Anna a Milano per sostenere gli atleti britannici

La principessa Anna, membro della famiglia reale britannica e ex olimpionica, è arrivata a Milano.

Nel 2025 il working royal più attivo non è stata la "solita" principessa Anna. E nella classifica della prima linea dei Windsor, Kate è ultima...

Nel 2025, la royal più impegnata non è stata la consueta principessa Anna, mentre Kate Middleton si colloca all’ultimo posto tra i Windsor.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Anna Princessa

Argomenti discussi: La presidente del CIO visita il Villaggio Olimpico di Milano: Lo spirito dei Giochi, lo spirito degli atleti, sta prendendo vita; Il belga Ingmar De Vos eletto nell’Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale; La rete sociale che ha contribuito a cambiare la narrazione acritica sulle Olimpiadi invernali; Che smacco per Malagò: perde la corsa a un posto nell’esecutivo del Cio, beffato in casa dal cileno….

membro del cio eGiovanni Malagò non viene eletto nel board del CioUna sconfitta per l'Italia. Giovanni Malagò non è stato eletto nel board del Cio. All'ex presidente del Coni, attuale membro del Cio, è stato preferito il cileno Neven Ilic, presidente dell'Organizzaz ... corriere.it

membro del cio eMalagò battuto dal cileno Ilic, non entra in board del CioGiovanni Malagò non è stato eletto nel board del Cio. All'ex presidente del Coni, attuale membro del Cio, è stato preferito il cileno Neven Ilic, presidente dell'Organizzazione Sportiva Panamericana, ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.