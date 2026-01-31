Napoli la Premier League vuole l’azzurro | già messi sul piatto 20 milioni

Il calciomercato a Napoli entra nella fase finale. I dirigenti azzurri stanno cercando di rinforzare la squadra e, nel frattempo, si parla di un’offerta importante dalla Premier League. La società ha già messo sul tavolo 20 milioni di euro, cercando di convincere l’attaccante a trasferirsi all’estero. I giorni sono caldi e ancora molte trattative sono aperte, anche se le uscite di Marianucci e Ambrosino sono ormai definitive.

Ultimi giorni di calciomercato bollenti in casa Napoli. Ieri, dopo Lorenzo Lucca e Noa Lang, sono state delineate altre due uscite: Luca Marianucci in prestito al Torino, e Giuseppe Ambrosino al Modena. Ora, gli azzurri sono pronti per integrare almeno un altro acquisto in rosa dopo Giovane dell'Hellas Verona. Intanto, dalla Premier League continuano ad insistere per Mathias Olivera. Napoli, Nottingham su Olivera: risposta chiara degli azzurri. Saranno dei giorni molto attivi in casa Napoli sul fronte mercato. I campioni d'Italia non si fermeranno all'acquisto di Giovane, con molta probabilità arriverà un altro trequartista che porterà quella dose di fantasia richiesta da Antonio Conte dopo la sconfitta contro la Juventus.

