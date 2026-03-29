La polizia israeliana impedisce al cardinal Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro Il Patriarcato | Precedente di gravità inaudita

La polizia israeliana ha impedito al cardinal Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro, una decisione che il Patriarcato Latino ha definito come un grave precedente. In una nota ufficiale, il Patriarcato ha sottolineato come questo episodio ignori la sensibilità di miliardi di persone in tutto il mondo che osservano le vicende a Gerusalemme. La vicenda ha suscitato reazioni di protesta da parte delle autorità religiose coinvolte.

Raccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre procedevano in forma privata e senza alcuna caratteristica di processione o atto cerimoniale». Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, e il padre Custode di Terra Santa Francesco Ielpo sono stati bloccati dalla polizia israeliana mentre andavano nel luogo più sacro dei cristiani, il luogo del Calvario e della Risurrezione, per celebrare la messa che apre la Settimana Santa di Pasqua. La nota del Patriarcato latino di Gerusalemme è dura, «per la prima volta da... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La polizia israeliana impedisce al cardinal Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Il Patriarcato: «Precedente di gravità inaudita» Articoli correlati Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce il suo ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Precedente grave»«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce il suo ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Precedente grave». Meloni: gli siamo vicini«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Aggiornamenti e notizie su La polizia israeliana impedisce al... Temi più discussi: La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro; Israele impedisce a cardinale Pizzaballa accesso a Santo Sepolcro per messa delle Palme. Tajani: Inaccettabile, sdegnati con Tel Aviv; Iran, il mistero di Ghalibaf: lo speaker media ma nega mentre i falchi lo frenano. Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: Gravissimo precedente, mai successoPer la prima volta dopo secoli ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa delle Palme nel Santo Sepolcro ... ilfattoquotidiano.it La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroQuesta mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, mo ... ansa.it Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce il suo ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Precedente grave» - facebook.com facebook La Polizia israeliana ha impedito al cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, di raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro x.com