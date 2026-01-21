Il pianista Arsenii Moon a teatro con un recital tra Chopin e Scriabin

Stasera alle 20.30, al teatro Comunale ‘Claudio Abbado’, si svolge un recital del pianista Arsenii Moon, parte della stagione ‘Ferrara Musica 20252026’. Il concerto propone un programma che alterna composizioni di Chopin e Scriabin, offrendo un’interpretazione raffinata e accurata delle opere di questi autori. Arsenii Moon, giovane artista emergente, porta in scena un recital che promette un’esperienza musicale di qualità e sobrietà.

Prosegue oggi, alle 20.30, al teatro Comunale 'Claudio Abbado', la stagione di 'Ferrara Musica 20252026' con il pianista Arsenii Moon, giovane talento della scena pianistica internazionale. Vincitore assoluto del 64° concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni 2023 e del prestigioso Premio Arturo Benedetti Michelangeli, assegnato solo dal verdetto unanime della giuria e per questo motivo assente da quasi trent'anni, Moon proporrà un recital sospeso tra Ottocento e Novecento, con musiche di Chopin e Scriabin. Vincitore di numerosi concorsi internazionali, tra cui il primo premio all'Horowitz Competition in Ucraina, all'Arthur Rubinstein in Memoriam Competition in Polonia

