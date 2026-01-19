' Ferrara Musica' in programma lo spettacolo del pianista Arsenii Moon

Il teatro comunale ‘Claudio Abbado’ ospiterà mercoledì 21 alle ore 20.30 il concerto di Arsenii Moon, giovane pianista di rilievo internazionale. L’evento è parte della stagione di ‘Ferrara Musica’ e rappresenta un’occasione per ascoltare un talento emergente nel panorama musicale. La serata si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati alla musica classica, offrendo un momento di ascolto qualificato per gli appassionati.

Al teatro comunale 'Claudio Abbado', mercoledì 21 con inizio alle 20.30, prosegue la stagione di 'Ferrara Musica' con il pianista Arsenii Moon, giovane talento della scena pianistica internazionale. Vincitore assoluto del 64esimo concorso pianistico internazionale 'Ferruccio Busoni 2023'

Ferrara Musica, protagonista il giovane pianista Zhen Jie Ye che esegue pagine di Chopin e Brahms

Domenica 11 gennaio alle 10.30, Ferrara Musica al Ridotto ospita il giovane pianista Zhen Jie Ye, che eseguirà brani di Chopin e Brahms. La rassegna prosegue nel valorizzare talenti emergenti, offrendo loro spazio e visibilità. L’appuntamento rappresenta un’occasione per ascoltare interpreti dotati di una formazione solida e di un’esperienza concertistica già avviata, in un contesto dedicato alla musica classica e alla scoperta di nuovi protagonisti.

