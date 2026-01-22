Furto in parrocchia rubata la cassettina delle preghiere e delle offerte

Nella parrocchia “San Michele Arcangelo” di Nocera Superiore, ieri sera alle 19:20 si è verificato un furto: la cassettina destinata alle offerte e alle preghiere è stata sottratta. Un episodio che ha suscitato disappunto tra i fedeli e il personale della chiesa, lasciando un senso di tristezza e insicurezza. La parrocchia ha già avviato le procedure per gestire l’accaduto e rafforzare le misure di sicurezza.

Momenti di sconcerto ieri sera all'interno della parrocchia "San Michele Arcangelo" di Nocera Superiore, dove intorno alle 19:20 è stata rubata la cassettina destinata a raccogliere le intenzioni di preghiera dei fedeli. All'interno erano presenti anche alcune offerte, per un importo di pochi. Il furto è avvenuto giovedì e ancora una volta a rimetterci è la parrocchia che resta un "bersaglio facile". Ora c'è il rischio che il parroco possa chiudere la chiesa quando non è presente

