Il comandante della Marina militare iraniana ha affermato che, qualora la portaerei statunitense Lincoln si avvicinasse a una certa distanza, l'Iran avrebbe intenzione di colpirla con missili. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a possibili movimenti delle forze statunitensi nella regione, senza specificare una data o un’azione concreta imminente. La tensione tra i due paesi si mantiene alta da tempo.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il comandante della Marina militare iraniana, il contrammiraglio Shahram Irani, ha minacciato di lanciare missili contro la portaerei Uss Abraham Lincoln se entrerà in quello che ha descritto come "raggio d'azione" di Teheran. Lo riporta Iran International. Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) affermano di aver colpito centri di comando temporanei e siti di produzione e stoccaggio di armi iraniani a Teheran, in una nuova ondata di attacchi. Colpita anche la città portuale di Bandar Khamir vicino allo Stretto di Hormuz. La risposta di Teheran continua con lanci di missili e droni verso Israele e sui vicini stati del Kuwait, degli Emirati Arabi Uniti (EAU) e del Bahrein. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - La Marina militare iraniana: "Colpiremo la portaerei Usa Lincoln se si avvicina"

Articoli correlati

La portaerei Usa Lincoln è in Medio Oriente. L’Iran avverte: “Se attaccati risposta sarà più dolorosa che in passato”“L’Abraham Lincoln Carrier Strike Group è attualmente dispiegato in Medio Oriente per promuovere la sicurezza e la stabilità regionale”.

USA-Iran, la portaerei Abraham Lincoln è sparita dai radar: Trump minaccia “rapidità e violenza” se Teheran non rinuncia al programma nucleareLa tensione tra Stati Uniti e Iran ha raggiunto un livello di allerta senza precedenti.

Altri aggiornamenti su Usa Lincoln

Temi più discussi: Trump: Colloqui in corso con l'Iran, stop agli attacchi fino al 6 aprile; L'Iran respinge la proposta Usa e detta le sue 5 condizioni per il cessate il fuoco. Netanyahu: Guerra continua; Iran. Sempre più concrete le notizie del danneggiamento della Uss Lincoln; Teheran agli Usa: State negoziando con voi stessi. I pasdaran lanciano un missile contro la portaerei Lincoln.

Teheran, lanciati missili contro la portaerei Lincoln(ANSA-AFP) - TEHERAN, 25 MAR - L'Iran ha lanciato missili da crociera contro la portaerei Uss Abraham Lincoln, secondo quanto affermato ... notizie.tiscali.it

L’Iran rifiuta la proposta degli Usa per porre fine alla guerra: Non terremo negoziatiTEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) - L'Iran porrà fine alla guerra quando lo riterrà opportuno e quando saranno soddisfatte le sue condizioni< ... italpress.com

MEDIO ORIENTE | Teheran avverte: ' Se gli Usa inviassero truppe diventerebbero preda per gli squali'. E minaccia di colpire la portaerei USS Abraham Lincoln #ANSA x.com

Porto di Genova, fine anni ’60. Statua equestre di Abramo Lincoln, proveniente dagli USA, caricata su un carro K per essere inviata a Vienna. In posa i tecnici che hanno curato questo trasporto eccezionale caratterizzato dall’ingombro in altezza. Il tecnico a de - facebook.com facebook