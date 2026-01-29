USA-Iran la portaerei Abraham Lincoln è sparita dai radar | Trump minaccia rapidità e violenza se Teheran non rinuncia al programma nucleare

Un’incursione sospetta ha fatto scomparire la portaerei Abraham Lincoln dai radar nel Golfo, al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Mentre il Pentagono cerca di capire cosa sia successo, Donald Trump ha rilanciato le minacce, promettendo “rapidità e violenza” se Teheran non abbandonerà il suo programma nucleare. La situazione resta calda, con il rischio di escalation che cresce di ora in ora.

La tensione tra Stati Uniti e Iran ha raggiunto un livello di allerta senza precedenti. Donald Trump ha lanciato un ultimatum a Teheran attraverso i social media, affermando che il tempo per raggiungere un accordo sul programma nucleare iraniano “sta per scadere” e minacciando un’azione militare di portata devastante se il regime degli Ayatollah non accetterà di negoziare. Il presidente americano ha scritto: “Spero che l’Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo, niente armi nucleari, che sia vantaggioso per tutte le parti. Il tempo stringe, è davvero essenziale”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

