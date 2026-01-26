La portaerei statunitense Abraham Lincoln è attualmente operativa in Medio Oriente, con l’obiettivo di contribuire alla stabilità della regione. L’Iran ha ricordato che, in caso di attacco, la risposta sarà più incisiva rispetto al passato. La presenza della flotta rappresenta un elemento di deterrenza e di attenzione alle dinamiche di sicurezza in un’area di particolare rilevanza geopolitica.

“L’ Abraham Lincoln Carrier Strike Group è attualmente dispiegato in Medio Oriente per promuovere la sicurezza e la stabilità regionale”. È il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), con un post sui social, a confermare che il gruppo d’attacco navale guidato dalla portaerei Uss Abraham Lincoln è arrivato in Medio Oriente, aumentando drasticamente la potenza di fuoco americana nella regione in un momento di forti tensioni con l’Iran. La presenza in zona del gruppo d’attacco – che comprende anche aerei da combattimento, cacciatorpediniere lanciamissili e almeno un sottomarino – è considerato un elemento cruciale per permettere agli Stati Uniti di condurre eventuali operazioni offensive e, allo stesso tempo, garantire la protezione delle forze statunitensi nella regione in caso di contrattacco iraniano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La portaerei Usa Lincoln è in Medio Oriente. L'Iran avverte: "Se attaccati risposta sarà più dolorosa che in passato"

Il Pentagono ha spostato la portaerei Lincoln nel Medio Oriente, in un contesto di crescente tensione tra Stati Uniti e Iran.

Il Pentagono ha comunicato lo spostamento della portaerei USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale verso il Medio Oriente.

