Una villa storica sul Lago di Garda, recentemente donata alla moglie malata, è ora aperta al pubblico come struttura ricettiva di lusso. La proprietà, caratterizzata da un architettura elegante e circondata da un ampio parco, offre servizi di alta qualità e un ristorante che combina tradizione e innovazione culinaria. La villa rappresenta una destinazione per il relax e la cultura, con un focus sulla natura e il comfort.

Eleganza storica e riposo a 5 stelle a Villa Cortine Palace, dove sfarzo, natura e cucina si fanno esperienza culturale. L’artista tedesco, ospite fedele, rivelò la collezione di acquerelli dipinta anno dopo anno solo nell’ultimo viaggio a Sirmione. Ora, i suoi disegni tratteggiano il benvenuto d’autore nell’hotel prediletto. Nelle stanze accanto alla sua soggiornano una coppia innamorata dell’Italia da Grand Tour, un manager sportivo impegnato nell’avventura sul lago e una signora brasiliana che insegue le sue radici europee. Sono i viaggiatori che si incrociano tra i viali bianchi, all’ombra del doppio colonnato del portico-facciata palladiano e nell’abbaglio dei lampadari muranesi dei saloni affrescati di Villa Cortine Palace, affiliato a Relais & chteaux. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La magione donata alla moglie malata è divenuta la vetrina del relax sul Garda

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