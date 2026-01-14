Omicidio-suicidio a Cameri spara alla moglie malata e poi si toglie la vita

Nella notte tra 12 e 13 gennaio, a Cameri, si è verificato un grave episodio di violenza domestica. Un uomo ha sparato alla moglie, affetta da problemi di salute, e successivamente ha compiuto un gesto estremo. L’episodio è avvenuto nella villetta di strada Ceppo e ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e sui dettagli di questa tragedia.

Un dramma familiare quello che si è consumato a Cameri nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio nella villetta di strada Ceppo.Qui, secondo quando ricostruito dai carabinieri, l'87enne Gian Franco Brignone ha ucciso con un colpo di pistola, regolarmente detenuta, la moglie Maria Teresa.

Omicidio-suicidio a Cameri: 88enne spara alla moglie di 83 anni e poi si toglie la vita - Un uomo di 88 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie di 83 anni, da tempo malata, per poi rivolgere l'arma contro di sé, togliendosi la vita. rainews.it

CAMERI | Due anziani trovati senza vita in casa. I carabinieri ipotizzano omicidio-suicidio, indagini in corso. facebook

