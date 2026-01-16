Ex Milan Van Basten lascia la Tv per stare vicino alla moglie malata

Marco van Basten, ex attaccante del Milan e vincitore del Pallone d'Oro, ha deciso di lasciare la carriera televisiva per dedicarsi alla famiglia. La sua scelta nasce dalla necessità di stare vicino alla moglie, che sta affrontando problemi di salute. Questa decisione riflette l'importanza dei valori familiari per l’ex calciatore, portandolo a mettere da parte impegni professionali per supportare i propri cari in un momento difficile.

Marco van Basten, pallone d'oro ed ex attaccante storico del Milan degli invincibili, ha dovuto abbandonare temporaneamente il suo ruolo di commentatore sportivo su Ziggo Sport per stare vicino alla moglie malata. Ecco il comunicato dell'emittente: "Marco van Basten non apparirà più su Ziggo Sport per i prossimi mesi. Il canale sportivo lo ha annunciato oggi a nome del popolare analista di calcio ed ex calciatore di punta. Sua moglie Liesbeth è gravemente malata e nei prossimi mesi sarà sottoposta a cure intensive, in parte preventive". Ovviamente non sono mancate le parole dell'ex numero 9 del Milan: "Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi.

