La consigliera FdI che non vuole gemellaggio con gli storpi in Palestina insiste | Difendo la mia idea
La consigliera di Fratelli d’Italia Monica Castro si difende con tono duro. Dopo aver criticato il gemellaggio con una città palestinese, definendo le persone “poveretti, storpi, ridotti male”, ha scritto sui social che “difenderà la sua idea fino alla morte”. La polemica è scoppiata pochi giorni fa, quando Castro ha espresso il suo rifiuto al rapporto con quella comunità, suscitando reazioni di protesta.
"Questa è la mia idea e la difenderò fino alla morte". Lo ha scritto sui social la consigliera di Fratelli d'Italia a Calenzano (Firenze) Monica Castro, finita al centro delle polemiche pochi giorni fa per un suo intervento in Consiglio comunale contro il gemellaggio con una città palestinese: "Perché dobbiamo andare da quelli poveretti, storpi, ridotti male.".🔗 Leggi su Fanpage.it
"Perché un gemellaggio con gli storpi in Palestina? Meglio l'Austria": parole shock della consigliera Fdi
Durante una riunione del consiglio comunale di Calenzano, l'assessora di Fratelli d'Italia Monica Castro ha fatto affermazioni molto dure.
“Perché un gemellaggio con gli storpi in Palestina? Meglio l’Austria”: parole shock della consigliera Fdi
Durante una seduta del consiglio comunale di Calenzano, la consigliera di Fratelli d’Italia Monica Castro ha fatto un commento shock.
