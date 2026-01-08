Usa Rubio illustra le tre fasi per la transizione democratica del Venezuela | dalla gestione del petrolio alla politica

Rubio illustra le tre fasi fondamentali per la transizione democratica in Venezuela, passando dalla gestione del settore petrolifero alla riforma politica. Dopo la destituzione di Nicolás Maduro, il paese si prepara a un percorso di cambiamento istituzionale e sociale, con obiettivi chiari e strategie condivise. Questo processo mira a ristabilire la stabilità e a promuovere un nuovo modello di governance, rispettoso delle norme democratiche e dei diritti civili.

Dopo la destituzione di Nicolas Maduro, il piano per la transizione democratica del Venezuela prosegue. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha illustrato tre fasi con cui attuare il nuovo cambio del sistema. Il primo punto riguarda «la stabilizzazione del Paese per evitare il caos», anche attraverso la consegna di oltre 30 milioni di barili di petrolio da Caracas. Il ricavato della vendita «sarà gestito in modo che noi controlleremo come si distribuisce, affinché vada a beneficio del popolo venezuelano». La seconda fase, invece, sarà «quella che noi chiamiamo la ripresa. E assicurerà che le società americane, occidentali e altre potranno avere accesso al mercato venezuelano in modo equo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Usa, Rubio illustra le tre fasi per la transizione democratica del Venezuela: dalla gestione del petrolio alla politica Leggi anche: Blitz in Venezuela, Tajani: “Intervento Usa legittimo. Ora transizione democratica” Leggi anche: Trump mira al petrolio del Venezuela: con Rubio e Machado prova a prendere tre piccioni con una fava Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tensioni per la Groenlandia, le Borse non si spaventano. In questa puntata di Start Ernesto Dalle Rive, presidente Ancc-Coop, ci illustra le sfide della grande distribuzione; parliamo poi del perché la Tunisia ha superato l’Italia nella produzione di olio d’oliva; ci spostiamo sugli affitti brevi, con l’abbassamento del li - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.