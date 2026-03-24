Dopo la vittoria del “No” al referendum, l’opposizione si prepara a un nuovo inizio proponendo di organizzare le primarie aperte a tutti i cittadini. Intanto, si lavora alla definizione di un programma comune per le prossime elezioni, con incontri tra i vari rappresentanti politici. L’ex capo del governo ha invitato anche la leader di partito a partecipare alle primarie, sottolineando l’intenzione di coinvolgere un ampio spettro di elettori.

L'opposizione pronta a lavorare ad un programma condiviso per le prossime elezioni. Conte apre a Schlein e chiede che alle primarie partecipino tutti i cittadini. Renzi afferma che il centrosinistra è nelle condizioni di governare la prossima legislatura, mentre Avs auspica una proposta coraggiosa Il “No” al referendum sulla Giustizia trionfa, il governo incassa il colpo e, per il campo largo è il momento della riscossa. Secondo il presidente del Movimento 5 Stelle,Giuseppe Conte, lo bocciatura della riforma Nordio è“un avviso di sfratto” al premier Giorgia Meloni, e per la segreteria del PdElly Schleinè il segnale che gli italiani chiedono un’alternativa all’attuale esecutivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, campo largo alla riscossa dopo la vittoria del “No”: “Ora le primarie”

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