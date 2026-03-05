A Ponte all’Asse molte famiglie devono affrontare lunghe distanze e costi elevati per raggiungere le scuole più vicine, che si trovano a Poggio a Caiano. Questa situazione crea difficoltà quotidiane per chi ha figli da iscrivere o frequentare, rendendo problematico l’accesso a istituti scolastici che sarebbero più facilmente raggiungibili. La questione riguarda principalmente le distanze e i costi sostenuti dalle famiglie coinvolte.

"Per molte famiglie che abitano a Ponte all’Asse le scuole più vicine e più comode sono quelle di Poggio a Caiano. Però, dato che risultiamo residenti nel Comune di Signa, abbiamo costi elevati per tutti i servizi connessi alla frequenza". La protesta arriva da Elisa Rampi (in foto), cittadina e mamma della zona che si fa portavoce della richiesta anche di altre famiglie che negli anni hanno dovuto affrontare lo stesso disagio. Ponte all’Asse si trova infatti al confine fra tre Comuni: Signa, dove vive la famiglia in questione; Campi Bisenzio, che si trova appena dalla parte opposta di via Pistoiese, e infine Poggio a Caiano, che pur essendo a pochi metri di distanza è addirittura in un’altra Provincia, quella di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte all’Asse e il nodo scuole: "Costi e distanze troppo elevate"

